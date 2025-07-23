Врачи исключили тяжелые случаи госпитализированных детей из челябинского лагеря
Врачи исключили тяжелые случаи госпитализированных детей из челябинского лагеря, которые попали в больницу с симптомами кишечной инфекции, передает «ФедералПресс».
«Медицинская помощь детям оказана в полном объеме. Пять детей госпитализированы в городскую клиническую больницу № 9 Челябинска», — уточнили в пресс-службе Минздрава.
Ранее смена была досрочно закрыта из-за недомогания 28 воспитанников. На территории лагеря работает комиссия: проводятся лабораторные исследования проб, обследуется персонал пищеблока.
Помимо этого, СК РФ возбудил уголовное дело по факту данного инцидента.