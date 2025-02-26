Врачи Егорьевска прооперировали женщину с множественной миомой матки

В Егорьевскую больницу поступила 52-летняя женщина с жалобами на боли в животе. Проведенное обследование выявило у пациентки множественную миому матки, состоявшую из 4-х узлов диаметром от 6 до 9 см. Ее размеры соответствовали 20 неделям беременности, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Миома матки — одна из самых распространенных женских патологий. К сожалению, часто женщины даже после постановки подобного диагноза не решаются на лечение. В таких ситуациях отсрочка всегда приводит лишь к осложнению диагноза. В данном случае мы провели малоинвазивное вмешательство и через несколько проколов удалили новообразование», — сказал заведующий акушерско-гинекологическим отделением Владислав Каданцев.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Специалисты напоминают, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год.

Если вы наблюдаетесь у специалиста по какому-либо гинекологическому заболеванию, то посещать его необходимо с той регулярностью, которую он обозначает. Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.