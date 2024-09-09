Врачи Дзержинской больницы напомнили о важности прививки от гриппа и пневмококка

Пневмококковая инфекция является ведущей причиной смертности среди всех инфекционных заболеваний в мире. Большую опасность представляет для детей младшего возраста и пожилых людей. В ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» имеются в наличии вакцины от гриппа, COVID-19 и пневмококка, сообщает пресс-служба администрации округа.

Высокую эффективность показывает схема совместной вакцинации против гриппа и пневмококка. Иммунизация проводится после приема терапевта или инфекциониста в часы работы поликлиники. Детей прививают от гриппа после осмотра педиатра в часы работы детской поликлиники.

Записаться на осмотр перед прививкой, а также вызвать врача на дом, если вы заболели, можно по телефону 122 или через портал региональных госуслуг, чат бот «Денис» в Telegram.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.