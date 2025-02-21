Врачи Дубны провели выездную школу здоровья

Врач-эндокринолог и невролог Дубненской больницы Юлия и Евгений Саражаковы провели лекцию в рамках «Школы здоровья» для сотрудников центра обработки данных в Дубне. На встрече специалисты рассказали о причинах развития заболеваний нервной и эндокринной систем и факторах риска, симптомах и диагностике, лечении и мерах профилактики. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, специалисты отметили, что в Дубненской больнице представлена мощная лечебно-диагностическая база. В отделении лучевой диагностики проводится широкий спектр исследований: КТ, МРТ, рентген и ультразвуковая диагностика. Работает более 15 специализированных отделений. Например, такие как хирургическое, терапевтическое, отделение медицинской реабилитации и другие. Это обеспечивает комплексный подход к лечению пациентов.

«Проводим разные профилактические мероприятия и тематические «Школы здоровья». Выездной формат удобен для тех, у кого не всегда хватает времени посетить поликлинику. Лекции на рабочих местах, дают возможность обновить знания и задать дополнительные вопросы врачу. Такой подход, повышает интерес и мотивацию к формированию корпоративной культуры заботы о здоровье в коллективе и способствует повышению производительности труда», — поделились Юлия и Евгений Саражаковы.

«Развитие системы здравоохранения в городском округе является нашим приоритетом. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель Дубны имел доступ к качественным медицинским услугам», — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.