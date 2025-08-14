Врачи достали из головы нижегородца 12-сантиметровый гвоздь

Нейрохирурги нижегородской больницы спасли жизнь мужчине с гвоздем в голове
Telegram-канал «Бокал прессека»

Фото - © Telegram-канал «Бокал прессека»

Главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов рассказал, что врачи-нейрохирурги нижегородской больницы № 39 спасли жизнь мужчине, чью голову пронзил гвоздь длиной 12 см, сообщает pravda-nn.ru.

Гвоздь насквозь пробил череп и головной мозг жителя Нижнего Новгорода.

Хирурги Александр Лавренюк и Павел Смирнов из ГКБ № 39 потратили более 3 часов на извлечение инородного предмета.

Более полутора месяцев (53 дня) пациент провел в стационаре. Большую часть этого времени (40 суток) мужчина находился в коме. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, он проходит курс реабилитации.