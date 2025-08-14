Врачи достали из головы нижегородца 12-сантиметровый гвоздь

Нейрохирурги нижегородской больницы спасли жизнь мужчине с гвоздем в голове

Гвоздь насквозь пробил череп и головной мозг жителя Нижнего Новгорода.

Хирурги Александр Лавренюк и Павел Смирнов из ГКБ № 39 потратили более 3 часов на извлечение инородного предмета.

Более полутора месяцев (53 дня) пациент провел в стационаре. Большую часть этого времени (40 суток) мужчина находился в коме. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, он проходит курс реабилитации.