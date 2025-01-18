Врачи Домодедово спасли пациента со сложным заболеванием головного мозга

Врачи Домодедовской больницы сделали удачную операцию на головном мозге пациенту из Видного, сообщили в пресс-службе округа.

62-летний мужчина поступил в сосудистый центр Домодедовской больницы из Видного в крайне тяжелом состоянии: сильное головокружение, нарушения речевой и двигательной функции.

Юрий Александрович внезапно почувствовал себя плохо по дороге на работу — сильно закружилась голова, но мужчина решил, что «само всё пройдет». Однако самочувствие ухудшалось, и родственница вызвала бригаду скорой помощи, которая отвезла пациента в Видновскую больницу.

После экстренной диагностики неутешительный диагноз: тромбоз базилярной артерии, которая поставляет кровь в важные части мозга, это один из агрессивных видов ишемического инсульта. Счёт шёл на часы.

Спасти пациента могла малоинвазивная операция на современном оборудовании, которое есть в сосудистом центре Домодедовской больницы. Пациент в кратчайшие сроки был сюда перевезен из Видного и прооперирован.

Эндоваскулярную трансартериальную тромбоэкстракцию провёл заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения сосудистого центра Домодедовской больницы, к. м. н. Л. М. Гинзбург. Мужчина практически сразу пришёл в себя, сейчас его здоровье и жизнь вне опасности, и он от всего сердца благодарит врачей за спасение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.