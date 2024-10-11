Врачи Долгопрудного рассказали, почему не стоит чесать в ухе спичкой

В Долгопрудненскую больницу поступил 69-летний мужчина с жалобами на снижение слуха, заложенность левого уха, пульсирующую головную боль, гнойные выделения. Как выяснилось, около двух месяцев назад мужчина очищал слуховой проход спичкой, и она отломилась. Он не придал этому значения. Со временем появилась боль в ухе. Самолечение не помогало, поэтому пациент обратился в поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Его осмотрели и направили для диагностики в профильный стационар. Обследование в больнице выявило у него гнойный отит и полипы среднего уха.

«В ходе операции мы обнаружили половину спички, которая разорвала барабанную перепонку и обросла полипами за время нахождения в глубине среднего уха. Инородное тело стало причиной гнойного воспаления в опасной близости к мозгу, которое в дальнейшем могло привести к развитию менингита и летальному исходу. Во время сложной двухчасовой операции мы удалили источник воспаления и большой массив полипов в среднем ухе и слуховом проходе, очистили и санировали гнойный очаг. Слух частично удалось восстановить», — рассказала хирург-отоларинголог Наиля Вяхирева.

Сейчас здоровью и жизни мужчины ничто не угрожает. Он выписан домой на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.