Врачи Детского центра им Рошаля спасли малыша с критическим пороком сердца

Врачи Центра имени Л. М. Рошаля успешно провели крайне сложной оперативное вмешательство, спасшее жизнь новорожденному мальчику с критическим пороком сердца. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Малышу был диагностирован сложнейший порок сердца: артерии, отводящие кровь от сердца, были соединены не так, как это необходимо, а межпредсердное сообщение было донельзя маленьким.

При отсутствии должного медицинского вмешательства сразу же, в первые часы жизни, ситуация могла бы привести к летальному исходу. Почти сразу же маленького пациента перевели в операционную. Кардиохирурги профессионально выполнили высокотехнологичную эндоваскулярную операцию, используя катетер, введенный через сосуд в бедре малыша.

С помощью катетера специалисты буквально воссоздали необходимое межпредсердное сообщение, а затем расширили отверстие с помощью специального баллона. Операция прошла крайне успешно благодаря профессионализму врачей и самому современному оборудованию центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.