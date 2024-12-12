Врачи детского центра им Рошаля спасли 4-месячного малыша с энцефалитом

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля экстренно поступил 4-месячный мальчик с высокой температурой, судорогами и эпилептическими припадками. Проведенная диагностика выявила у мальчика герпетический энцефалит — воспаление оболочки головного мозга на фоне инфицирования вирусом герпеса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Каждая секунда была на счету, поскольку вирус мог вызвать серьезные повреждения нервной системы и привести к летальному исходу. Наши реаниматологи немедленно подключили ребенка к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Это позволило остановить повреждение клеток мозга и начать интенсивную терапию. Через 3 дня лечения противовирусными, противосудорожными и противовоспалительными препаратами ребенок пришел в сознание и начал самостоятельно дышать. Вскоре мальчик начал самостоятельно есть, удерживать голову и улыбаться. Через 21 день от начала лечения повторная диагностика показала отсутствие вируса герпеса в организме ребенка. Это первый случай регионального обращения в детский клинический центр им. Л. М. Рошаля», — рассказала главный врач Татьяна Шаповаленко.

Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и полностью выздоровел. На данный момент он уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.