Врачи детского центра им Рошаля провели более 500 телемедицинских консультаций

В детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля работает центр телемедицинских консультаций. Всего за время работы центра врачи дистанционно проконсультировали более 500 пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В центре телемедицины детского клинического центра имени Л. М. Рошаля работают ведущие медицинские специалисты, в том числе аллерголог, травматолог-ортопед, невролог, эндокринолог и другие. Жители региона могут получить консультацию, не выходя из дома», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Получить телемедицинскую консультацию в детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля можно по направлению лечащего врача.

В детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля будут функционировать 26 отделений по 28 профилям. Он рассчитан на 461 койку. В год по ОМС стационарную медпомощь здесь будут получать более 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов. Кроме того, еще 150 тыс. детей смогут иметь возможность проходить обследования и консультироваться с врачами.

Более подробно с работой центра можно ознакомиться в телеграм-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.