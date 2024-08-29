Врачи-дерматовенерологи МОККВД обсудили сложные случаи с профессором МОНИКИ

В Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере состоялся профессорский обход, организованный совместно с кафедрой дерматовенерологии и дерматоонкологии факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского института. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Профессор Альбина Хлебникова и группа врачей провели осмотр семи пациентов с различными кожными заболеваниями. В числе рассмотренных случаев были:

Красный плоский лишай: пациенты с гипертрофической и пигментной формами, а также с поражением ногтей. Данное заболевание отличается разнообразием клинических проявлений, и точная диагностика, как и выбор терапии, требуют высокой квалификации дерматолога.

Гиперкератоз подошв: проблема, которая не только эстетически неприятна, но и может стать причиной болевых ощущений. Пациент получил подробные рекомендации по уходу и лечению, которые помогут избавиться от дискомфорта и неудобств.

Гранулематозные изменения кожи: в данном случае речь шла о пациенте с гранулематозными изменениями кожи по типу саркоидоза. Саркоидоз — системное заболевание, поражающее различные органы, в том числе легкие и кожу. Обсуждались методы диагностики и современные принципы терапии данного заболевания.

Саркоидоз: у пациента с саркоидозом легких были зафиксированы регрессирующие проявления на коже. Обсуждались варианты наблюдения и лечения в зависимости от стадии и активности заболевания.

«Профессорский обход является ценным опытом как для специалистов, так и для пациентов. Он позволяет не только наблюдать за сложными и редкими случаями, но и получить консультацию от ведущих экспертов в области дерматологии. Что, в конечном итоге, способствует улучшению качества медицинской помощи», — отмечает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

Консультации пациентов, представляющих сложность в клинико-диагностическом плане, осуществляются 1-2 раза в месяц на базе кафедры по адресу: Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, стр. 8, 2 корпус, 5 этаж, 515 каб. Дата ближайшей консультации — 19 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.