Врачи больницы Орехово-Зуева вернули пациенту возможность полноценно двигаться

В травматологическое отделение Орехово-Зуевской больницы обратился 43-летний мужчина с сильной болью в пояснице. Боль началась внезапно после физической нагрузки. Два недели он пытался лечиться сам, принимал обезболивающие, но это не помогло. Наоборот, состояние стало хуже: появились слабость и онемение в ногах, а потом и хромота. Когда пациента привезли в больницу, он уже не мог нормально двигать ногами, сообщает пресс-служба администрации округа.

Врачи провели обследование и выяснили причину проблемы: грыжа межпозвоночного диска сдавливала нервы на уровне двух позвонков в пояснице. Это вызвало сужение позвоночного канала — стеноз. Единственным решением была срочная операция.

Нейрохирург Сардорбек Сабиров выполнил малоинвазивное вмешательство — удалил грыжу и освободил нервы.

Уже на следующий день после операции боль уменьшилась, и пациент смог двигать ногами. Сейчас он проходит реабилитацию и скоро сможет вернуться к обычной жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.