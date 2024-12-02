Врачи без операции вытащили орех из уха юного жителя Подмосковья

В МОНИКИ им. Владимирского поступил мальчик с инородным телом в ухе. Старший ребенок, играя, засунул в ухо младшему брату орех и не смог самостоятельного его достать. Проведенное обследование установило, что за несколько часов нахождения в ухе ребенка орех расширился от влажности. Это усилило отек и боль, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Для извлечения инородного тела понадобилась госпитализация мальчика. Под седацией врачи достали орех без разрезов и хирургического вмешательства. Седация — медикаментозный сон с сохранением всех функций организма. Это максимально безопасно для детей и позволяет провести манипуляцию быстро и безболезненно.

Мальчик был выписан домой на следующий день и вернулся к обычной жизни.

Специалисты отмечают, что орехи и бобовые очень опасны при попадании в лор-органы. При соприкосновении с влажной средой они быстро разбухают и увеличиваются в размерах. Из-за этого их трудно извлечь. Чем дольше такой предмет находится в ухе, тем больше нарушений создает. Может начаться воспалительная реакция, усилятся боль и отек, ухудшится слух, могут появиться слизисто-гнойные выделения из наружного слухового прохода.

Если такой предмет застрял в слуховом проходе, необходимо срочно обратиться к врачу и не терять время на самостоятельные попытки извлечь его.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.