Врачи Балашихи поставили на ноги пожилую женщину со сложным переломом бедра

В травматологическое отделение филиала № 3 Балашихинской больницы поступила 90-летняя женщина с жалобами на боль и ограничение движения в правом тазобедренном суставе, а также на потерю опороспособности нижней конечности. Проведенная диагностика выявила у нее закрытый подвертельный перелом правой бедренной кости со смещением отломков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Как выяснилось, у пациентки дома закружилась голова, из-за чего она упала на правый бок и почувствовала резкую боль в суставе.

«Учитывая почтенный возраст пациентки и наличие остеопороза, такие сложные переломы, как у нее, могут возникать даже при падении с высоты собственного роста. В лечении мы использовали современный метод — остеосинтез. Эта процедура предполагает сопоставление и фиксацию костных отломков с помощью металлического штифта. После остеосинтеза поврежденная кость срастается в правильном положении», — рассказал и. о. заведующего травматологическим отделением Далер Раджабов.

Благодаря успешно примененной методике, женщина смогла присаживаться на кровати уже через несколько часов после операции, а сделать первые шаги с помощью ходунков — в первые сутки.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение. Важно, что в дальнейшем при соблюдении рекомендаций врачей пациентка сможет вернуться к привычной жизни.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.