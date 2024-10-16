Врачи-аллергологи НИКИ детства в среду отмечают свой профессиональный праздник

16 октября отмечается день врачей аллергологов-иммунологов. Это врачи, которые занимаются диагностикой, лечением и профилактикой аллергических реакций и состояний, вызванных нарушениями иммунной системы, в том числе иммунодефицитами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В январе прошлого года на базе НИКИ детства открылось единственное в Подмосковье отделение аллергологии и иммунологии. За минувший год в его стенах прошли лечение и получили консультации более 2,5 тыс. юных пациентов. Еженедельно наши врачи проводят Школы бронхиальной астмы, аллергического ринита и атопического дерматита. Доктора объясняют детям и их родителям как контролировать заболевание, как правильно пользоваться ингаляторами, как питаться и создавать дома гипоаллергенную среду», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Лечение в НИКИ детства проходят дети до 18 лет со всей области и ближайших регионов. На сегодняшний день при условии соблюдения тактики лечения, поддержке семьи и врачей дети с аллергическими патологиями могут вести обычный образ жизни, заниматься спортом и ничем не отличаться от здоровых сверстников.

«К сожалению, аллергию навсегда вылечить нельзя, но можно добиться длительной ремиссии, найдя причину и подобрав правильную терапию. И тогда ребенок сможет жить полноценной жизнью. Для этого мы проводим нашим пациентам полный спектр лабораторных исследований. В распоряжении нашего отделения высокотехнологичное диагностическое оборудование, клиническая лаборатория, оснащенная самыми современными анализаторами, которые точно показывают, на что у ребенка есть аллергическая реакция», — отметила заведующая отделением аллергологии и иммунологии Екатерина Никонова.

Пройти диагностику и лечение в отделении аллергологии и иммунологии НИКИ детства можно по направлению педиатра по месту жительства, а также после консультации аллерголога-иммунолога в поликлинике. Все лечение для наших пациентов бесплатное, проводится по полису ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.