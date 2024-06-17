Врачей и медсестер МОЦОМД отметили за профессионализм

Более 30 сотрудников Московского областного центра охраны материнства и детства получили почетные грамоты и благодарности от главного врача Татьяны Мельник, передает пресс-служба Минздрава региона.

Церемония награждения прошла в преддверии празднования дня медицинского работника в конференц-залах детской больницы и родильного дома.

«От каждого специалиста зависит здоровье наших детей, пребывающих на лечении в стационаре, в детских поликлиниках, а также мам и их малышей в нашем родильном доме. Хочу отметить, что справляетесь вы с этим с полной отдачей. Спасибо всем за работу! Здоровья, успехов и всех жизненно необходимых благ!» — выразил главный врач.

Отдельно почетной грамотой Министра Здравоохранения Московской области, за достигнутые успехи в медицинском обслуживании населения Московской области и в связи с празднованием Дня медицинского работника, были награждены 10 сотрудников двух стационаров: Родильного дома и детской больницы. Все награжденные медработники получили заслуженное признание и благодарность за свой труд и вклад в развитие медицины и здравоохранения в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.