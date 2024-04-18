Врачебная династия из Люберец вошла в тройку лидеров областного конкурса

‍В Люберецкой областной больнице 43 года работает Михаил Гинзбург заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом, главный кардиолог Люберецкого округа. Его сын — заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения межрегионального центра Домодедовской больницы Леонид Гинзбург тоже начинал свою работу в Люберецкой областной больнице. Он говорит, что дедушка и отец всегда были для него примером для подражания, они и привили любовь к будущей профессии.

«У меня другого выбора не было, родители были врачами, много родственников с папиной и маминой стороны были медработниками, и когда исполнилось 16 лет, я пошел учиться в мединститут, потом в ординатуру в МОНИКИ. После пришел на работу в Люберецкую областную больницу. Если говорить о династии, то это многие мои родственники: братья и сестры, мама моей супруги, которая прошла всю войну, мой отец, а в целом династии более 350 лет. Все работают в разных больницах, только начало пути моего сына было с его дедушкой в кардиологическом отделении Красковской больницы», — отметил Михаил Гинзбург.

Он признался, что очень хотел, чтобы его дети продолжили династию врачей и это свершилось.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.