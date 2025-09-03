Врача-педиатра из Ленинского наградили на шестом съезде детских врачей

В доме регионального правительства детские врачи из Видновской клинической больницы приняли участие в VI съезде педиатров Московской области «Педиатрия как искусство». В рамках мероприятия, посвященного вопросам охраны материнства и детства, была отмечена работа врача из подмосковного Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Участие наших специалистов в таком масштабном форуме — это признание высокого уровня медицинской помощи в Ленинском округе. Мы гордимся, что наши врачи делятся опытом и перенимают лучшие практики для дальнейшего развития детского здравоохранения в Видном и во всем округе», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что съезд, открытый губернатором Московской области Андреем Воробьевым, собрал представителей более 40 регионов России и 11 стран. Благодарность губернатора региона за вклад в медицинское обслуживание детского населения Подмосковья и высокий профессионализм удостоилась врач-педиатр участковый Видновской клинической больницы Екатерина Гордеева.

«Ее многолетний труд, профессионализм и преданность делу были высоко оценены на уровне руководства области. Екатерина — пример для подражания, врач, который отдает все свои силы заботе о самых маленьких пациентах. Ее награда — это признание заслуг всего педиатрического коллектива Видновской клинической больницы. Искренне поздравляю с заслуженной наградой», — подытожил Каторов.

Ранее сообщалось, что в сотню лучших медработников региона вошли два врача Видновской клинической больницы. Они стали лауреатами ежегодного областного конкурса на соискание премии «Подмосковный врач».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.