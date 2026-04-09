Врач заявила о риске развития онкологии и других заболеваний при гиподинамии

Специалист пояснила, что гиподинамия возникает при сидячем образе жизни и отсутствии регулярной физической нагрузки. Люди все чаще передвигаются на автомобиле, пользуются доставкой и мало двигаются, что замедляет обмен веществ и способствует набору веса.

По словам врача, снижение активности напрямую связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии и хронического воспаления. Организм без движения постепенно теряет способность нормально функционировать.

«(Ред. — Сердце) — это самая большая мышца в организме, которая работает постоянно и днем, и ночью, никогда не останавливается. Поэтому оно должно быть тренированным, как и любая другая мышца, а не превращаться в атрофированную „тряпочку“», — рассказала Соломатина.

Она привела пример с человеком, долго находившимся в гипсе: без нагрузки мышцы ослабевают и требуют восстановления. По словам специалиста, тот же принцип касается сердца и других систем организма — мышцы должны работать, чтобы сохранять здоровье.

