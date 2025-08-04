Врач заявила, что простудиться на сквозняке и под кондиционером невозможно

Врач-инфекционист Елена Мескина ответила, действительно ли опасно для здоровья нахождение на сквозняке или в помещении с открытыми окнами, дверьми, а также с работающими охлаждающими устройствами, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила эксперт, длительное воздействие холодного воздуха на организм человека может вызвать определенные проблемы. Потоки холодного воздуха в шею, спину или плечо вызывают мышечную боль и тугоподвижность, так как при такой температуре организм начинает работу, направленную на сохранение оптимальной температуры в местах, куда попадает холодный воздух. В связи с эти повышается мышечный тонус, а спазм кровеносных сосудов снижает теплоотдачу.

Впоследствии из-за сниженного кровотока появляется кислородное голодание, так как мышцы находятся в длительном напряжении. Именно это и приводит к неприятным симптомам. Тем не менее, по мнению эксперта, появится эти симптомы могут только при действительно продолжительном нахождении на холоде, а простудиться от кондиционера или холодных поток ветра возможно только, если организм уже ослаблен.

«Простудиться от холодного воздуха можно, если вы пережили сильный эмоциональный стресс, не спали несколько суток, у вас нарушен нормальный рацион питания и имеется серьезная хроническая болезнь», — добавила Мескина.

Так, ослабший организм тратит много энергии на сохранение тепла, из-за чего иммунная система страдает еще больше и растет вероятность возникновения простуды. Крепкая и здоровая иммунная система, полноценное питание не позволяют сквозняку навредить здоровью.