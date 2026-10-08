Врач заявила, что по объему талии можно оценить риск развития диабета

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что объем талии более 100 см может указывать на развитие сахарного диабета, сообщает aif.ru .

Специалист рекомендовала поддерживать нормальный вес и следить за объемом талии: у женщин он не должен превышать 80 см, у мужчин — 100 см. Врач пояснила, что этот показатель отражает количество висцерального жира — жира внутренних органов.

«Нежелательно, чтобы индекс массы тела превышал 25», — добавила Чернышова.

Ранее СМИ со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России сообщили, что диабет приобрел характер неинфекционной пандемии. Основной прирост числа пациентов приходится на диабет второго типа.

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