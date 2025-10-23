Врач заявил о зависимости россиян от назальных спреев из-за агрессивной рекламы

Некоторые из популярных спреев и капель от насморка содержат в себе сильнодействующее вещество, от которого может возникнуть привыкание. Это большая проблема на фоне агрессивной рекламы и доступности таких препаратов, сообщил РИАМО врач психолог-нарколог Василий Шуров.

По данным ряда СМИ за 2025 год россияне потратили огромную сумму в 41,4 млрд рублей на капли от насморка. По мнению специалистов, многие граждане пристрастились к каплям и спреям, содержащим ксилометазолин.

«Это адреномиметик, который вызывает спазм сосудов, и насморк прекращается. Он, соответственно, нарушает локальную чувствительность и уже провоцирует хронический ринит, к сожалению, такое есть. Локально нарушается регулировка сосудов, получается постоянный насморк. Есть очень много зависимых от спреев. Это большая проблема на фоне агрессивной рекламы и доступности этих брызгалок», — объяснил Шуров,

Врач-нарколог добавил, что насморк проходит сам по себе довольно быстро. Однако пользоваться спреем и каплями удобнее. По словам Шурова, есть случаи, когда люди годами не могут отказаться от этих средств.

