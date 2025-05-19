Врач заявил, что от артериальной гипертензии страдает около 50% россиян

Заведующий отделением кардиологии для больных с острым коронарным синдромом ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» Михаил Белоусов заявил, что около 50% взрослого населения России страдают от артериальной гипертензии, сообщает «Крым 24» .

По его словам, артериальная гипертензия — это хроническое заболевание, характеризующееся повышенным кровяным давлением.

Половина людей с артериальной гипертензией могут не осознавать наличие у них этого заболевания, так как оно часто протекает бессимптомно, отметил врач.

Именно поэтому так важно информировать население об этой проблеме, чтобы каждый человек был готов заботиться о своем здоровье и регулярно проверяться.

«Очень важно понять, что головная боль не равна гипертонической болезни. Многие люди не испытывают никаких симптомов, при этом имея повышенное давление. Поэтому самое важное и простое, что можно сделать, — это прямо сейчас измерить артериальное давление. Увидеть эту самую цифру. Мы всегда ориентируемся на верхний показатель: условно 140 на 90. Все, что выше, если вы увидите эту цифру, пожалуйста, обратитесь к врачу», — заключил Белоусов.