Врач Видного рассказал, какая еда поможет сосредоточиться ребенку при сдаче ЕГЭ

Концентрация внимания, стрессоустойчивость, уровень логического мышления — все эти факторы важны при сдаче ЕГЭ. По мнению врача-терапевта Видновской клинической больницы Тимура Асанова, улучшить их во многом поможет еда, полезная для мозга школьника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Асанов считает, что во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты, за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями.

«Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным. Он должен включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами: сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты. Стоит исключить газировку, фастфуд и чипсы — они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту, что приведет к ухудшению концентрации внимания», — отметил Асанов.

Завтрак перед ЕГЭ важно сделать максимально полноценным, дающим силы и энергию на долгое время. Он должен включать медленные углеводы (каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб), легко усваиваемый белок (яйцо, творог, сыр), жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами (сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба).

«Перед экзаменом стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара: конфет, печенья. Они обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил», — отметил терапевт.

Для перекуса, который разрешено делать во время сдачи ЕГЭ, подойдут натуральный йогурт, фрукты, немного темного шоколада, бутерброд с сыром, орехи, хлебцы. Асанов отмечает, что важно пить достаточно жидкости, лучше всего — обычной воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.