Врач в Подмосковье достал из носа мужчины живую муху

В Видновскую больницу пришел с жалобой 51-летний житель Подмосковья. После поездки в лес он заметил, что левая ноздря отекла, а нос постоянно заложен, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Мужчина высмаркивался, но это не помогло ему избавиться от неприятных ощущений. Врачи сделали диагностику и заметили, что в носу у пациента находился инородный объект.

Им оказалась живая муха. Она доставляла неудобство пациенту, поскольку пыталась выбраться из носа.

Докторам удалось достать насекомое. После медицинского вмешательства мужчина стал чувствовать себя лучше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.