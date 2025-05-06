Врач Уланкина: часто астма не лечится и остается на всю жизнь

У многих астма сохраняется на всю жизнь, а в некоторых случаях есть риск развития заболевания во взрослом возрасте, сообщила РИАМО эксперт лаборатории «Гемотест» врач Ольга Уланкина.

Всемирный день борьбы с астмой, или Международный астма-день – ежегодное мероприятие, которое проводится в первый вторник мая. Главная цель – привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

«Часто можно услышать, что астма — детская болезнь, которую со временем перерастают. Действительно, первые симптомы заболевания чаще всего проявляются в детстве или подростковом возрасте, и в некоторых случаях со временем уменьшаются или исчезают. Но у многих астма сохраняется на всю жизнь», – сказала Уланкина.

Она добавила, что также есть вероятность развития заболевания во взрослом возрасте. У детей бронхиальная астма чаще развивается у мальчиков, в подростковом и взрослом — у девочек и женщин.

«Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что ингаляторы от астмы вызывают зависимость. Это не так. Для базисного (регулярного) лечения астмы применяют препараты в форме ингаляторов, которые нужно использовать ежедневно по предписанию врача вне зависимости от того, есть ли симптомы или нет», – пояснила врач.

Уланкина уточнила, что такие препараты уменьшают хроническое воспаление и нормализуют работу бронхов, но они не вызывают привыкания, как наркотические средства.

«Также существуют средства скорой помощи — ингаляторы, содержащие бронхорасширяющие препараты и позволяющие быстро восстановить дыхание во время приступа. Но их используют только в экстренных случаях, а при адекватной базисной терапии необходимость в них, как правило, отпадает», – отметила специалист.

Она указала и на распространенное мнение о том, что при астме нельзя заниматься спортом.

«Физнагрузка может спровоцировать приступ, но при адекватной терапии человек с этим заболеванием в большинстве случаев может заниматься спортом. Главное — выполнять все рекомендации врача, избегать занятий на воздухе в холодное время года, при сильной загазованности или большом количестве пыли в воздухе», – заключила доктор.