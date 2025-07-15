Врач: удар молнии может вызвать ожоги, паралич и серьезные нарушения памяти

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Врач Бурнацкая: удар молнии может вызвать паралич и серьезные нарушения памяти

Удар молнии может вызвать серьезные ожоги, аритмию, паралич и тяжелые когнитивные нарушения, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Удар молнии вызывает тяжелые физиологические последствия: ожоги кожи, нарушения работы сердца, повреждения внутренних органов и центральной нервной системы. Температура разряда может достигать 16,6 тыс. градусов Цельсия, особенно опасен ток при влажной одежде», – сказала Бурнацкая.

По словам специалиста, выжившие после удара молнии нередко сталкиваются с мышечной слабостью, параличом и когнитивными нарушениями.

«Кроме того, на коже могут оставаться характерные следы удара, так называемая «аппарель» — линии, напоминающие ожоги. Есть и психологические последствия: выжившие часто страдают посттравматическим стрессом, тревожностью и депрессией», – рассказала специалист.

Бурнацкая заключила, что в долгосрочной перспективе у них могут сохраняться хронические боли, головные боли, нарушения сна и проблемы с памятью.