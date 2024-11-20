Врач Центра крови Подмосковья стала донором в 80-й раз

Врач-транфузиолог ОСП «Щелково» Московского областного центра крови Татьяна Орлова начала сдавать кровь около 30 лет назад, а в 2006 году ей вручили знак «Почетный донор России». Недавно она сдала кровь уже в 80-й раз, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Службе крови Татьяна отдала более 20 лет. В ее обязанности входит получение цельной крови, разделение ее на компоненты и обеспечение безопасности донорской крови, которую передают в больницы. Работа, по ее словам, трудная, ответственная и в то же время интересная.

Она как никто другой знает, какую роль играет донорская кровь для выздоровления и сохранения здоровья тяжелых пациентов, как пострадавшие могут нуждаться в срочном переливании. Поэтому, когда в 1995 году друзья предложили ей присоединиться к ним и стать донором крови, не раздумывая согласилась.

«Первая кроводача прошла для меня легко и безболезненно, и ощутила только положительные эмоции от того, что помогла кому-то сохранить или продлить жизнь. Это чувство гордости за себя и моральное удовлетворение стали для меня важными мотиваторами в донорской деятельности. Ведь каждый раз, сдавая кровь, я знаю, что она может спасти чью-то жизнь», — поделилась Татьяна Орлова.

Во время очередной донации в Московской областной станции переливания крови она с интересом наблюдала за работой врачей. Ей очень понравилась эта специальность. А когда в 2004 году Татьяну пригласили на работу в Щелковскую станцию переливания крови, приняла предложение.

Главными приоритетами для Татьяны являются семья и работа. В свободное время она любит путешествовать, заниматься садоводством и заботиться о своих питомцах, но всегда находит время для донорства. Благодаря таким неравнодушным людям и их благородным делам удается спасать жизни людей, бороться со многими болезнями. Еще в 2006 году она получила звание «Почетный донор России».

«Меня и мою работу объединяет желание дарить добро и жизнь человеку. Мой пример вдохновил и многих моих родных и близких стать донорами, и теперь они тоже регулярно сдают кровь», — отметила Татьяна Орлова.

Московский областной центр крови гордится Татьяной Орловой и благодарен ей за ее постоянную поддержку, благородное дело и сердце, открытое для помощи другим. Ее история донорства — это пример для многих людей, которые могут стать настоящими героями, спасая жизни пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.