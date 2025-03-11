Врач-травматолог-ортопед Подмосковья прибыл в Абхазию для диспансеризации детей

Первый специалист от МОДКТОБ, врач-травматолог-ортопед травматологического отделения № 3 Мария Духанина уже прибыла в Абхазию для проведения диспансеризации юного населения республики, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Как только поступило предложение от главного врача МОДКТОБ поехать, я сразу же согласилась. Это потрясающий опыт и возможность поделиться своими знаниями с коллегами», — прокомментировала Мария Духанина.

В работе задействованы педиатры, хирурги, травматологи, врачи ультразвуковой диагностики, урологи, гинекологи и другие специалисты. Довольно таки большой процент выявляемой патологии относится к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Таким как нарушение осанки, плоскостопие, заболевания тазобедренного сустава, врожденные аномалии развития.

«Специалисты МОКДТОБ обладают большим опытом лечения детей с врожденной и приобретенной патологией опорно-двигательного аппарата. Врачи МОДКТОБ владеют всеми современными навыками хирургического и консервативного лечения детей и подростков травматолого-ортопедического профиля», — добавил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Диспансеризация продлится до конца мая. Это совместный проект абхазских и российских врачей. О сотрудничестве еще в феврале договорились министр здравоохранения России Михаил Мурашко и известный политический деятель Абхазии Бадра Гумба. Диспансеризацию пройдут все дети республики — это больше 30 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.