Врач Тяжельников призвал отказаться от кофе и сладких газировок в жару

Сладкие газировки, крепкий чай, кофе и любой алкоголь станут плохим выбором для утоления жажды в жару, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости .

Сахар в газированных напитках только усилит обезвоживание и даст организму лишних калорий. Кофе и крепкий чай имеют мочегонный эффект, из-за которого жидкость дополнительно выводится из организма.

Алкоголь также серьезно нагружает сердце и сосуды. Его употребление рискует привести к проблемам со здоровьем. Тяжельников обратил внимание, что и от сигарет на жаре негативное воздействие многократно усиливается.

Врач посоветовал пить при высоких температурах не менее 2,5 литра воды в день. Для вкуса в нее можно добавлять сок лимона, мяту и ягоды.

«Пить нужно чистую воду при появлении жажды и каждый час небольшими порциями, примерно 100 миллилитров, чтобы не перегружать почки. При интенсивных физических нагрузках объем нужно увеличивать», — пояснил Тяжельников.

Также можно пить травяной чай, несладкий морс, компот или слабоминерализованную воду. Также все напитки не следует переохлаждать, чтобы не простудить горло.