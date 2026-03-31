Врач Терехова рассказала, когда боль в боку опасна

Гастроэнтеролог Терехова: при нарастающей боли в боку нужно обратиться к врачу

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова объяснила, какие заболевания могут скрываться за болью в правой нижней части живота и в каких случаях требуется срочная помощь, сообщает «Вечерняя Москва» .

Боль в правой подвздошной области — частая причина обращения к врачу. По словам специалиста медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Татьяны Тереховой, этот симптом может указывать как на относительно безобидные состояния, так и на опасные заболевания.

Среди возможных причин врач назвала острый аппендицит, мочекаменную болезнь, воспалительные заболевания женской половой сферы, патологии кишечника и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, боль может быть связана с прободной язвой двенадцатиперстной кишки — это разрыв язвы с попаданием содержимого в брюшную полость, требующий неотложной помощи.

«Даже если боль кажется терпимой, она может быть признаком серьезного заболевания. Специалисты сходятся во мнении, что при любой выраженной или нарастающей боли необходимо обратиться за медицинской помощью для проведения обследования и постановки точного диагноза. Боль в животе — это сигнал организма о возможных нарушениях. Игнорирование симптомов или попытки справиться с ними самостоятельно могут привести к ухудшению состояния», — заключила Терехова.

Аппендицит — острое воспаление аппендикса — также требует экстренного хирургического вмешательства, так как может привести к распространению инфекции в брюшной полости.

