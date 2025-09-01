Врач-терапевт Звонков перечислил симптомы отравления хлором

Врач-терапевт и автор книг о медицине Андрей Звонков сообщил РИАМО, что при отравлении хлором у человека в первую очередь страдают слизистые оболочки рта, носа и глаз.

Ранее СМИ писали, о том, что после купания в бассейне в одном из гостиничных комплексов Анапы шестеро детей оказались на больничных койках. Предположительно, причиной проблем со здоровьем могло стать отравление парами хлора.

«Хлор по сути — соляная кислота. Поэтому в основном отравление происходит в виде раздражения слизистых оболочек: глаза, рот, нос. Это если мы говорим об отравлении именно хлороводородом, так именно этот состав действует на ткани человека», — сказал Звонков.

Он отметил, что такие отравление сопровождаются нарушением дыхания, например, кашлем. Кроме того, у людей, страдающих астмой, могут случаться приступы болезни.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю уже возбудило уголовное дело по упомянутому выше инциденту, об этом говорится в сообщении ведомства.