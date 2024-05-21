Врач-терапевт перечислила причины повышенной температуры без других симптомов

Температура тела человека в течение дня может колебаться от 36 до 37,2 градуса, что считается нормой. Однако несбиваемую температуру может провоцировать вялотекущая инфекция и другие серьезные патологии, рассказала РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

По словам эксперта, незначительно повышаться температура может из-за перегрева или переутомления. Чтобы нормализовать состояние, достаточно хорошо отдохнуть. У женщин она может повышаться в период менструации, перед климаксом или из-за других гормональных сбоев.

«Если же температура держится на уровне 37–37,5 градуса, то спровоцировать ее могут вялотекущая инфекция, снижение иммунитета, стресс, сбои в работе эндокринной системы, заражение паразитами, кандидоз. К тому же постоянная несбиваемая температура может сигнализировать и о более серьезных патологиях, например, онкологическом заболевании, пиелонефрите, туберкулезе, ВИЧ, эндокардите», — рассказала Бурнацкая.

Температура более 38 градусов поднимается при пневмонии, фолликулярной ангине, ревматизме и даже при инфаркте. Если она не падает в течение семи дней, но и не появляются дополнительные симптомы, нужно обязательно обратиться к врачу. Такая реакция организма может указывать на более серьезные заболевания, например, лейкоз. Температуру можно сбивать, но не антибиотиками, а обильным питьем.

«Главное — своевременно обратиться к врачу. Лучше вызвать его на дом. Во время осмотра и сбора анамнеза врач может установить причину повышения температуры, при необходимости назначит дополнительные обследования и порекомендует корректное лечение. Если повышенная температура доставляет дискомфорт, врач порекомендует жаропонижающие препараты», — добавила терапевт.

Она также призвала не назначать себе лечение самостоятельно. Бурнацкая подчеркнула, что обычно при температуре 38,6 градуса жаропонижающие не назначаются. Врачи считают, что в этом случае иммунитет должен справляться самостоятельно.