сегодня в 13:25

Врач-терапевт из Каширы может стать «Народным доктором» Подмосковья

12 дней осталось до завершения голосования на звание лучшего детского и взрослого врачей Подмосковья. В Кашире в нем участвуют 126 специалистов. На сегодня максимальное количество голосов среди местных врачей набрал врач-терапевт Аъзамджон Салимов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областной конкурс «Народный доктор Московской области» проводится ежегодно. Одним из основных показателей для проведения отбора и подведения итогов конкурса станет открытое электронное голосование.

Среди специалистов в области здравоохранения, принимающих участие в конкурсе, в Кашире 126 врачей. 123 жителя отдали свой голос за врача-терапевта Зендиковской амбулатории Аъзамджона Салимова, на втором месте рейтинга — заведующая отделением медицинской организации, врач-стоматолог Елена Тамбова, на третьем — врач-анестезиолог-реаниматолог Инна Усанова.

Всего в регионе в конкурсе принимают участие 26 тыс. врачей.

Голосование проходит с 7 октября по 6 ноября этого года. В нем поучаствовали более 23 тыс. жителей Подмосковья. Отдать свой голос за лучшего каширского врача можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.