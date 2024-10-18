Врач Тананакина: в день женщинам можно около 6 ложечек сахара, а мужчинам – 9

Для женщин ежедневно допустимая норма сахара составляет не более 25 граммов — это примерно 6 чайных ложек, а для мужчин — 36 граммов, около 9 ложечек, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневное потребление свободных сахаров, включая добавленные сахара и те, которые содержатся в меде, сиропах и соках, не должно превышать 10% от общего количества калорий. Для женщин это составляет не более 25 граммов — это примерно 6 чайных ложек, а для мужчин — 36 граммов, около 9 ложечек», — сказала Тананакина.

Она уточнила, что, например, один шоколадный батончик весом около 50 граммов содержит приблизительно 25-30 граммов сахара, порция мороженого в 100 граммов может содержать около 20 граммов сахара, а одна банка газированного напитка объемом 330 мл — около 30-40 граммов. Чтобы оставаться в пределах рекомендованных норм, лучше ограничивать потребление сладостей до 3-4 чайных ложек сахара в день.

«Чрезмерное употребление конфет может негативно сказаться на здоровье зубов, вызывая кариес и другие стоматологические проблемы. Сахар служит питательной средой для бактерий, которые разрушают зубную эмаль. В процессе переработки сахара бактерии выделяют кислоты, разрушающие зубы. Для защиты зубов важно соблюдать регулярную гигиену, чистить их дважды в день, пользоваться зубной нитью и ограничивать перекусы сладким», — предупредила врач.

Тананакина добавила, что желательно употреблять сладости во время основного приема пищи, а после этого полоскать рот водой для удаления остатков сахара.

18 октября отмечают Всемирный день конфет. Его могут праздновать не только сладкоежки, но и те, кто эти сладости производит.