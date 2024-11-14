Врач Тананакина: после диагностики диабета нужно перестроить свою жизнь

После того, как был диагностирован диабет, нужно регулярно проверять уровень глюкозы в крови с помощью глюкометра и следовать рекомендациям врача по лечению. Важно перестроить свою жизнь и узнать больше о заболевании, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«После диагностики диабета важно перестроить свою жизнь и принять меры для поддержания здоровья. Начните с изучения заболевания: понимание типов диабета, его симптомов и осложнений поможет вам лучше контролировать свое состояние», — сказала Тананакина.

Нужно изменить свой рацион, работая с диетологом, чтобы разработать план питания, способствующий контролю уровня сахара в крови, добавила она.

«Физическая активность также должна стать частью повседневной жизни. Найдите виды спорта, которые вам нравятся, чтобы поддерживать мотивацию. Поддержка тоже играет важную роль: общение с другими людьми, имеющими диабет, или участие в группах поддержки могут помочь справиться с эмоциональными трудностями», — отметила специалист.

Эндокринолог рассказала, что регулярные медицинские проверки и выполнение рекомендаций врача позволят избежать осложнений. Рекомендуется не забывать про управление стрессом, заниматься медитацией, хобби или спортом, чтобы снизить его уровень.

«Профилактика диабета требует здорового образа жизни, контроля за питанием и регулярных медицинских осмотров. Своевременное обращение к врачу и понимание признаков заболевания помогут избежать серьезных последствий. Если у вас уже диагностирован диабет, следование рекомендациям специалистов поможет поддерживать здоровье и качество жизни на высоком уровне», — заключила Тананакина.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Сахарный диабет входит в топ заболеваний, которые чаще остальных приводят к смерти и инвалидности.