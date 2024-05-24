Врач Тананакина назвала продукты, полезные для здоровья щитовидной железы

Для здоровья щитовидной железы полезна пища, богатая йодом, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«В этот список входят морепродукты, водоросли, йодированная соль, а также пища, содержащая селен, то есть орехи, семена, мясо. Тут также важно употреблять достаточное количество витаминов и минералов», — отметила Тананакина.

Она добавила, что сохранить здоровье щитовидной железы поможет здоровый образ жизни, который включает в себя сбалансированное питание.

«Надо стараться поддерживать физическую активность, управлять стрессом, избегать токсичных веществ и проходить регулярные медицинские осмотры. Надо помнить, что неправильное питание может повлиять на здоровье щитовидной железы, особенно если организм не получает достаточного количества йода или других необходимых питательных веществ», — рассказала врач.

По словам Тананакиной, например, избыток глюкозы или глютена также может повлиять на функцию щитовидной железы.

Ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. По статистике, различные заболевания этого органа есть у 1/3 всего населения планеты. Данный праздник призван привлечь внимание к профилактике болезней, вызванных дефицитом йода, и методам лечения щитовидной железы.