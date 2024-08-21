Врач Тананакина: мясо нельзя заменить грибами

Грибы не являются полноценной заменой мясу в плане полной замены животного белка, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Для полноценной замены мяса в рационе важно комбинировать грибы с другими высокобелковыми продуктами, чтобы гарантировать удовлетворение дневной потребности в белке», — сказала Тананакина.

Она объяснила, что грибы действительно являются источником белка. Они содержат все девять незаменимых аминокислот, которые организм не способен образовать самостоятельно и получает их только из пищи. Однако концентрация их содержания различается в зависимости от вида грибов.

«Среди всех макронутриентов белок наиболее часто связывают с мясом, но грибы также содержат белок и могут частично восполнить его недостаток в рационе, особенно в вегетарианской или веганской диете», — отметила врач.

Тананакина уточнила, что некоторые виды грибов, такие как шампиньоны, содержат большое количество белка и могут использоваться в качестве альтернативы животному белку, в частности, грибы портобелло.