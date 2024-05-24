Врач Тананакина: изменения веса могут указывать на проблемы с щитовидкой

Необъяснимые изменения в весе могут указывать на проблемы с щитовидной железой, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

25 мая будет отмечаться Всемирный день щитовидной железы. В 2009 году Европейская тироидная ассоциация предложила установить эту дату на международном уровне, чтобы организовать дополнительные мероприятия для информирования общества о заболеваниях щитовидки.

«На проблемы с щитовидной железой могут указывать необъяснимые изменения в весе либо набор лишнего веса при гипотиреозе и похудение при гипертиреозе. Среди симптомов может быть постоянное ощущение холода и постоянные приливы жара», — рассказала Тананакина.

Она добавила, что среди сигнализирующих проблем — чрезмерная усталость и избыточная сонливость, бессонница и беспокойные ночи при гипертиреозе.

«На ощупывание щитовидная железа увеличенная, присутствует затрудненное глотание и дыхание, изменения голоса. Кожа может стать сухой, волосы — ломкими, ногти также изменятся при гипотиреозе, и, наоборот, гладкая кожа и обильное выпадение волос при гипертиреозе», — перечислила врач.

Тананакина добавила, что список симптомов может быть большим. Здесь могут быть нарушения сексуальных функций, проблемы со зрением и глазами, с мышцами и костями.

«Врач может рекомендовать проверку уровня гормонов щитовидной железы при обследовании. Если проблем эндокринного характера нет, то достаточно проверяться у врача 1 раз в год в рамках диспансеризации», — заключила специалист.