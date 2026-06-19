Врач связала вейпы с риском ишемии сердца

Кандидат наук, доцент Пироговского Университета Эльвира Хачирова заявила, что вейпы не безопасны для сердца и сосудов, сообщает Газета.ru .

Эксперт рассказала, что курение вейпов повышает риск ишемической болезни на 20–40%. Крупное исследование также показало: у вейперов вероятность инфаркта может быть на 34% выше, чем у некурящих.

По словам врача, даже одна сессия парения вызывает в организме изменения, схожие с эффектом от обычных сигарет.

«Никотин (присутствующий в подавляющем большинстве жидкостей) вызывает выброс адреналина, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений в среднем на 5–10 ударов в минуту, а систолическое давление подскакивает на 5–10 мм рт. ст. Долгосрочно это создает хроническую нагрузку на сердечную мышцу», — предупредила Хачирова.

Через 30 минут после парения повышается жесткость аорты. Такой эффект дают даже безникотиновые жидкости, что указывает на вред ароматизаторов, пропиленгликоля и глицерина при нагревании.

Хачирова добавила, что в исследовании American Heart Association 2019 года участвовали почти 450 тысяч человек. У тех, кто совмещал вейпы с обычными сигаретами, риск инфаркта возрастал в пять раз. Позже в работе нашли методологическую ошибку, но связь сохранилась, особенно у молодых курильщиков.

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