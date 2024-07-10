Врач Степанова: солярий не подготовит кожу к загару на море

Есть распространенный миф, что поход в солярий перед поездкой на море может «подготовить» кожу к солнцу, но это не так, сообщила РИАМО врач-дерматовенеролог и косметолог клиники DEGA Дарья Степанова.

«Есть распространенный миф, что якобы поход в солярий перед поездкой на море может „подготовить“ кожу к солнцу. Но это заблуждение. Солярий, как искусственный источник УФ-излучения, оказывает на кожу еще более агрессивное воздействие, чем солнечные лучи», — сказала Степанова.

Она добавила, что УФ-лучи в солярии отличаются от солнечных лучей длинной волны, оказывая более агрессивное воздействие, что приводит к быстрому разрушению коллагена и эластина.

«Существуют безопасные альтернативы солярию, которые помогут получить эффект красивого загара без риска для здоровья, например, качественные бронзаторы, автозагары для тела», — рассказала косметолог.

Степанова также предупредила, что под воздействием ультрафиолетовых лучей у человека разрушается коллаген и эластин, кожа становится менее плотной и упругой. Воздействие УФ-лучей носит накопительное действие.

«Речь идет не только о солнечных лучах, но и солярии. В настоящее время, косметологи наблюдают последствия „бума“ соляриев в 2000-х годах. У тех, кто увлекался таким загаром, часто наблюдается преждевременное старение в виде пигментации, сосудистого рисунка, морщин», — объяснила врач.