Врач Станкевич объяснила, как лечить аллергию на пыльцу деревьев

Аллергия на пыльцу деревьев поддается лечению. Реакцию на раздражитель можно изменить при помощи аллерген-специфической терапии, сообщила РИАМО директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Симптомы и причины появления

По своим симптомам сезонная аллергия немного напоминает простуду. Обычно поллиноз проявляется насморком, чиханием, заложенностью, зудом носа, утомляемостью, общим недомоганием и раздражительностью.

Иногда человека начинает беспокоить зуд неба и внутреннего уха, а если он страдает аллергическим конъюнктивитом, то в число симптомов может попасть двусторонний зуд, слезотечение и иногда жжение глаз. Если игнорировать проявления аллергического ринита, то человек может столкнуться с нарушением дыхания во сне.

По словам доктора, причины появления аллергии на конкретный раздражитель до сих пор неизвестны. Однако можно смело сказать, что ее появление у человека — предопределенное событие.

«Если человек родился со склонностью к аллергии, либо она наблюдалась у его ближайших родственников, то при встрече с аллергеном она разовьется с очень высокой вероятностью. Однако никакая конкретная мутация или ген на это не указывает. Таким образом, аллергия — состояние, которое реализуется при совпадении нескольких предрасположенностей на уровне генома с внешними факторами», — рассказала Станкевич.

Механизм развития

Развитие аллергии изучено достаточно хорошо. Известно, что любая аллергическая реакция начинается с сенсибилизации — первого «знакомства» нашей иммунной системы с аллергеном.

Итогом этого знакомства становится повышение клеточной чувствительности и выработка специфических для раздражителя антител класса IgE. Это не всегда происходит с первого раза, но при повреждении естественных защитных барьеров в виде слизистых носоглотки или кишечника сильно повышает вероятность.

«Защитой является не только слизистая — барьером считается и печень, которая инактивирует и связывает токсины. Если этот процесс нарушен, то печень может беспрепятственно пропускать крупные молекулы. А размер напрямую влияет на аллергенность — чем крупнее молекула, тем она более аллергенна», — добавила врач.

Диагностика и лечение

Особенности заболевания диктуют и особенности его диагностики. Если вышеперечисленные симптомы проявляются только в определенный сезон, состояние меняется в зависимости от погоды, некоторые продукты вызывают нежелательную реакцию организма, а ближайшие родственники являются аллергиками, то в большинстве случаев можно говорить о наличии аллергии у человека. Эту же информацию будет выяснять и врач в ходе осмотра и опроса пациента.

«К счастью, аллергия поддается лечению. Реакцию на раздражитель можно изменить при помощи аллерген-специфической терапии, или АСИТ. Она „заставляет“ организм использовать при иммунном ответе IgG вместо IgE. Это позволяет „отучить“ организм от вредоносной реакции на аллерген и симптоматически вылечить аллергию, либо добиться стойкой и длительной ремиссии. Но у этого метода есть ограничения. Во-первых, АСИТ существует не для всех аллергенов. Во-вторых, в период цветения растений она не проводится», — объяснила Станкевич.