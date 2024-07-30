Врач Сонина рассказала, о каких серьезных заболеваниях говорит изменение цвета языка

С древних времен медицина использовала информацию о состоянии языка пациента для диагностики заболеваний. Форма, размер, цвет языка и наличие налета на нем может говорить о той или иной патологии человека. Об этом РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Людмила Сонина.

Язык у здорового человека розового цвета, с ровной бороздкой вдоль языка, с хорошо различимыми сосочками без налетов и трещин. По изменению цвета языка можно заподозрить наличие разных заболеваний:

«Бордовый и гладкий язык может быть при некоторых инфекционных заболеваниях (грипп, корь, краснуха, скарлатина) и при гипертермии (высокая температура тела). Бледный язык может свидетельствовать об анемии, недостаточном питании, сердечно-сосудистой патологии. Фиолетовый язык — при заболеваниях крови, заболеваниях дыхательной системы», — сказала Сонина.

Желтый и белый язык может быть при патологии желчевыводящих путей, печени, желудка и кишечника. Так же белый язык может быть при грибковой инфекции, интоксикации и обезвоживании организма, при многих инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Черный цвет языка свидетельствует о патологии селезенки, печени, так же бывает при кишечных инфекциях (дизентерия, сальмонеллез). Синий и голубой оттенок языка бывает при патологии почек, дефиците витамина С (цинге), отравлениях тяжелыми металлами.

Темно-коричневый цвет языка встречается при проблемах слизистой ротовой полости, например при микрокровотечениях из десен, воспалительных заболеваниях слизистой (парадонтитах, гингивитах).

«Таким образом, очень важно обращать внимание на состояние, вид и цвет языка. Поэтому врач гастроэнтеролог всегда оценивает язык при осмотре пациента», — добавила врач.