Врач скорой помощи назвала первые признаки внезапной остановки сердца

«Необходимо уложить пострадавшего на горизонтальную поверхность. Далее определить точку компрессии на грудине — 2–4 см выше мечевидного отростка, нижний край», — сказала Гузь.

Она добавила, что далее надо расположить собственное тело вертикально над грудной клеткой пострадавшего.

«На выпрямленных в локтевых составах руках, положить основание ладони на точку компрессии. Поверх одной руки положить вторую ладонь. Частота компрессий 100–110 в минуту на глубину 1–4 см. После 30 компрессий запрокинуть назад голову пострадавшего, одной рукой отодвинуть подбородок, второй зажать нос. После глубокого вдоха обхватив рот пострадавшего сделать два выдоха (1–2 сек). Чередовать до прибытия бригады скорой помощи или до появления пульса и восстановления дыхания», — проинструктировала врач.

Гузь резюмировала, что, если у пострадавшего отсутствует сознание, но определяется пульс и дыхание, то необходимо вызвать скорую помощь, уложить пострадавшего на бок.

С 2000 года каждый год во вторую субботу сентября во многих странах Всемирный день оказания первой помощи. Инициаторы его проведения — члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Не всегда скорая помощь может оперативно приехать на место происшествия, поэтому каждому человеку важно уметь оказать первую помощь. Быстрые действия часто играют основополагающую роль в спасении людей.