Врач Шуров: новости о нехватке препарата от тревоги подтолкнут людей к закупкам

СМИ сообщили об исчезновении рецептурного препарата от тревоги в Москве, Санкт-Петербурге и десятках регионов. Поставщик объяснил нехватку повышенным спросом и пообещал новую партию из Бельгии во второй половине октября. Росздравнадзор опроверг дефицит: в обороте находится свыше миллиона упаковок.

«У нас периодически что-то пропадает, особенно из психотропных препаратов. То какой-то антидепрессант, то успокоительное. Это какая-то непрерывная история. Сейчас вот с (ред. — противотревожным препаратом) то же самое. И СМИ сразу включились, начали эту тему разгонять. А там основное показание — тревога. Он нужен, чтобы легче засыпать. Поэтому что сделают тревожные люди после таких новостей? Правильно, побегут и закупят десятилетний запас», — рассказал главный врач частной психиатрической клиники доктора Шурова Василий Шуров.

Психиатр сравнил ситуацию с ажиотажем вокруг другого препарата — синтетического аналога гормона щитовидной железы — весной 2022 года. Тогда пациенты тоже закупали лекарство впрок после новостей о его исчезновении. По словам Шурова, негативные новости усиливают тревогу, особенно вечером, когда человека не отвлекают работа и быт.

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