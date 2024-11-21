Врач шатурской больницы получила земельный участок по программе «Земля врачам»

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий вручил сертификат на земельный участок врачу Шатурской больницы Евгении Хмельницкой. Сертификат дает право на безвозмездное пользование земельным участком в г. о. Шатура площадью 1500 кв. м. Участок предоставлен врачу Шатурской больницы по губернаторской программе «Земля врачам», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам Евгении Ивановны, проживание на участке позволит сократить время в дороге от дома до работы. Она выразила благодарность за такой вид поддержки, который стал ощутимой помощью для ее семьи.

«Желаю Евгении Ивановне в течение шести лет построить на этой земле дом. Тогда участок можно будет оформить в собственность. Пусть мечта о доме обязательно сбудется, и в нем всегда будет уютно родным и друзьям нашего замечательного доктора», — написал в своем аккаунте в социальных сетях Николай Прилуцкий.

Напомним, что программа «Земля врачам» реализуется при инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлена на повышение качества жизни и обеспечение социальной поддержки медицинских работников, которые вносят неоценимый вклад в здравоохранение региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.