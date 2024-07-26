Врач Шахрун: гепатиты B и C не являются противопоказанием к беременности

Гепатиты В и С не являются противопоказанием к беременности, наиболее опасным для беременности является гепатит Е, сообщила РИАМО врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н., профессор Ольга Шархун.

«Однако следует помнить, что гепатит В более заразный и может передаваться ребенку в 30-40% случаев. Гепатит С не проходит через плаценту и крайне редко передается ребенку», — сказала Шахрун.

Она добавила, что если заражение произошло во время беременности, то есть риск развития гипотрофии плода или рождения недоношенного ребенка.

«Наиболее опасным для беременных является острый гепатит Е, который, к счастью, встречается чаще в азиатских странах. Беременные должны наблюдаться у гематолога или инфекциониста, как правило, исход беременности благоприятный. Новорожденному проводится активно-пассивная иммунизация», — разъяснила врач.

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Гепатитом называют воспаление ткани печени. Существует пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E. По данным Всемирной организации здравоохранения, гепатит поразил около 2 млрд человек в мире, то есть каждого третьего жителя планеты.