Врач Сережина: важно различать тепловой и солнечный удары

Во время летнего зноя Роспотребнадзор регулярно напоминает о необходимости защищаться от теплового и солнечного ударов. На первый взгляд эти состояния неотличимы друг от друга, но на самом деле каждый из них опасен по-своему и имеет разные симптомы, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Она отметила, что солнечный удар — это разновидность теплового удара, который происходит из-за прямых солнечных лучей, а тепловой удар может произойти и в тени, когда тело перегревается. Длительное нахождение на солнце может привести к солнечному удару, при котором в первую очередь страдает головной мозг. А тепловой удар может случиться и без солнца, например, в душном помещении или при чрезмерной физической активности.

«Особенно уязвимы к этим состояниям пожилые люди, беременные, маленькие дети и те, у кого есть проблемы с сердцем. Если говорить о факторах риска, то и для теплового, и для солнечного удара они схожи: обезвоживание, тяжелая одежда в жару, лишний вес, предыдущие случаи теплового удара, резкие перемены климата, непроветриваемые помещения, нехватка сна и определенные лекарства», — сказала Сережина.

По ее словам, симптомы солнечного и теплового ударов имеют особенности. При солнечном ударе появляются жажда, слабость, головокружение, тошнота и рвота. Здесь есть 3 степени тяжести. Легкая характеризуется головной болью, тошнотой и слабостью. При средней наблюдаются нарушение координации, оглушенность и высокая температура. При тяжелой степени появляются спутанность сознания и судороги. Еще повышается риск летального исхода. Если при тяжелом солнечном ударе не переместить пострадавшего вовремя в прохладное место, у него может похолодеть кожа, участиться пульс, возникнуть бред и галлюцинации, он может потерять сознание.

В отличие от солнечного удара, тепловой характеризуется более серьезным изменением психического состояния и поведения. Помимо повышения температуры, могут возникнуть спутанность сознания, возбуждение, невнятная речь, раздражительность, бред, судороги и кома. Кожа становится горячей и сухой. Причиной теплового удара часто бывает чрезмерная физическая нагрузка, что сопровождается тошнотой, рвотой, судорогами, покраснением кожи, учащенным дыханием и пульсом, головной болью и жаждой.

«Чтобы избежать теплового и солнечного ударов, важно соблюдать несколько простых правил. Избегайте прямых солнечных лучей, носите светлую, легкую одежду и головной убор, пейте много воды, не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25 градусов, ограничьте потребление плотной пищи и алкоголя, отдавая предпочтение кисломолочным продуктам и овощам. С 12:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно, старайтесь защищать тело от прямых лучей, используйте солнцезащитные кремы и зонты, сохраняйте эмоциональное спокойствие и регулярно принимайте прохладный душ», — обозначила эксперт.

Она рекомендовала пострадавшему от теплового или солнечного удара оказать незамедлительную помощь: необходимо вызвать скорую, до ее приезда сразу же перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение с кондиционером, положить его.

«Снимите с пострадавшего одежду, ослабьте ремень, галстук, приложите к голове холодный компресс, дайте прохладной воды, если человек в сознании. Если у пострадавшего в бессознательном состоянии начнется рвота, обязательно держите его голову на боку», — посоветовала Сережина.