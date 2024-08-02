Врач Серебрякова предупредила об опасности купания в фонтанах

Купание в фонтанах увеличивает риск заражения различными инфекциями и бактериями, а также возможно переохлаждение, сообщила РИАМО врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Оксана Серебрякова.

2 августа в России отмечают День ВДВ. В честь этого праздника многие десантники купаются в городских фонтанах. Точного объяснения этой традиции нет, но, возможно, это связано с Днем Ильи Пророка (тоже 2 августа), который на Руси считался последним для комфортного летнего купания. Он является покровителем данного рода войск.

«Вода в фонтанах обычно не проходит процесс очистки, как в бассейнах, что увеличивает риск заражения различными инфекциями и бактериями. Вода в фонтанах может содержать микробы, которые могут вызвать кожные инфекции, проблемы с желудком, аллергические реакции и другие заболевания», — сказала Серебрякова.

Она добавила, что в фонтанах очень холодная вода, поэтому можно переохладиться. В этом случае может развиться пневмония и иные заболеваний верхних дыхательных путей.

«Фонтаны не предназначены для купания, их глубина, свойства донного покрытия и циркуляция воды могут быть опасными для купающихся. Существует возможность попадания в фонтан острых режущих и колющих предметов, а также риск получения травм при падении или скольжении», — предостерегла врач.

Серебрякова заключила, что около бассейнов и в местах, специально оборудованных для купания, дежурят спасатели, которые в случае опасной ситуации всегда придут на помощь. При купании в фонтане рассчитывать на профессиональную помощь не приходится.