Врач Семенов посоветовал пожилым чаще заниматься с массажным мячиком

Занятия с массажным мячиком активизируют кровообращение, повышают физическую и умственную активность, благоприятно воздействуют на организм в целом, сообщил РИАМО врач-гериатр геронтологического центра «Северное Тушино» Федор Семенов.

«Речь идет о небольшом твердом мячике с шипами из пластика, его также называют массажным. Раньше он считался приспособлением для детей, однако доказал свою эффективность и для пожилых людей», — сказал Семенов.

Он добавил, что нужно катать мячик руками и ногами, между ладонями и по телу.

«Надавливаем несильно, но так, чтобы от колючек оставались следы на коже. Иголки воздействуют на нервные окончания, а также на активные точки, расположенные на кистях рук», — пояснил гериатр.

Семенов посоветовал использовать световой планшет с песком. Такая деятельность позволяет раскрыть творческий потенциал, расслабиться, успокаивает нервную систему.

«Интересное и полезное творческое занятие. На ровную поверхность с подсветкой тонким слоем наносится песок. Это — наш альбом для рисования. Придумываем несложную картинку и при помощи пальцев пробуем ее изобразить. Развивает мелкую моторику и зрительную координацию. Ну и, конечно же, приносит удовольствие», — поделился специалист.

Для тренировки мелкой моторики врач порекомендовал еще пальчиковую гимнастику. Она повышает работоспособность мозга, развивает память, мышление, мелкую моторику и тактильную чувствительность.

«Сперва растираем руки и разминаем суставы. Затем поочередно как можно быстрее соединяем с большим пальцем указательный, средний, безымянный и мизинец, образуя колечко. Показываем правой рукой знак V, левой „ОК“, и наоборот. Соединяем большой палец правой руки и указательный левой, потом большой палец левой руки и указательный правой», — заключил Семенов.